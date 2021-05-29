На 83 році життя не стало журналіста-міжнародника з величезним стажем Аркадія Сидорука

Про смерть батька виданню "Детектор медіа" повідомив його син Федір Сидорук. Заслужений журналіст України, політолог, перекладач, публіцист і "патріах української журналістики", як його часто називали, помер 26 травня у себе вдома на Закарпатті.

Творчий шлях Аркадія Сидорука в журналістиці, якого зараз знають далеко за межами країни, почався з другої половини 50-х років минулого століття. Він працював у "Робітничій газеті», «Вечірньому Києві», журналі "Україна" та інших виданнях. Першим в Україні запровадив Міжнародний телефонний марафон. Був єдиним у республіці журналістом-міжнародником.

Він був першим лауреатом премії "Приз Гарета Джонса". Гарет Джонс - британський журналіст, який один з небагатьох розповідав про Голодомор в Україні 1932-33 років. Сидорук активно займався дослідженням цієї трагедії з 80-х років.

Також Сидорук довгий час жив і працював в США - кореспондентом РАТАУ при ООН, кореспондентом ТАСС в Нью-Йорку і ИТАР-ТАСС у Вашингтоні. По поверненню зі Штатів був заступником головного редактора редакції країн Азії ТАСС в Москві.

У 90-х роках повернувся в Україну, де проживав до своїх останніх днів разом із дружиною Ганною.

У Мережі висловлюють скорботу у зв'язку з втратою відомого журналіста-міжнародника, і згадують його не тільки як високого професіонала, але також і як дуже порядну і скромну людину.

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