Американський актор Гевін МакЛауд, зірка фільму "човен кохання", помер рано вранці 29 травня

Актор пішов з життя в своєму будинку в Палм-Дезерт, Каліфорнія, сказала Стефані стіл Залін, його падчерка. Вона пояснила його смерть своїм віком, сказавши, що до недавнього часу він був здоровий. Йому було 90 років ABC News.

Вона назвала його "найкращою, наймилішою і найчистішою людиною". За її словами, Гевін МакЛауд неймовірно любив життя.

Колеги сумують у соціальних мережах.

Ед Аснер, який грав з Маклаудом в "шоу Мері Тайлер Мур" , написав у Твіттері: "моє серце розбите. Гевін був моїм братом, моїм співучасником у злочині (і їжі) і моїм комічним змовником».

My heart is broken. Gavin was my brother, my partner in crime (and food) and my comic conspirator. I will see you in a bit Gavin. Tell the gang I will see them in a bit. Betty! It’s just you and me now. pic.twitter.com/se4fwh7G1G — Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) May 29, 2021

Аллан Джордж Сі (справжнє ім'я) народився в 1931 році в Нью-Йорку, батько - з корінних американців. Сі вивчав акторську майстерність. Служив у ВВС. Екранний дебют-мікророль на ТБ в 58-му. у подальшій фільмографії - більше ста робіт. Найбільш прославлені серед них-Хеппі з комедії "Флот Макхейла", Мюррей Слотер в ситкомі " Мері Тайлер Мур "і життєрадісний капітан Меррілл Стубінг в комедійній" мильній опері "" човен любові", національної кузні кадрів.

Незважаючи на нехтування критиками, серіал виявився надзвичайно популярним, продовжившись 11 сезонів і породивши кілька телевізійних фільмів, у тому числі два, в яких МакЛауд залишався біля керма круїзного лайнера. Це також призвело до того, що його найняли в якості телеведучого для Princess Cruise Lines.

"Критики ненавиділи це. Вони назвали це бездумним телебаченням, але ми стали послами доброї волі», - сказав він в інтерв'ю Los Angeles Times в 2013 році.

Rest In Peace my dear friend Gavin Macleod❤️ Thank you for all the special and beautiful heart filled conversations about life. I will always treasure the time I was lucky enough to spend with you. Love you #GavinMacleod 💓 pic.twitter.com/4r3AbpCaSX — Maureen McCormick (@MoMcCormick7) May 29, 2021

Серед його останніх телевізійних робіт були "зворушений ангелом», «JAG»і "Король королев".

Безтурботний образ МакЛауда на екрані контрастував з його особистим життям. У своїх мемуарах 2013 року «це говорить ваш капітан» МакЛауд визнав, що боровся з алкоголізмом в 1960-х і 1970-х роках. Він також написав, що втративши волосся в ранньому віці, йому важко знайти роботу в якості актора.

"Я обійшов все місто в пошуках агента, але нікому не було цікаво представляти молоду людину з лисою головою я знав, що мені потрібно робити. Мені потрібно було купити собі шиньйон", - написав він. Перука " досить швидко» змінив його удачу. До середнього віку перуку йому вже не знадобився.

Маклауд, який пережив два серцевих напади, в інтерв'ю Associated Press в 2013 році часто використовував слово «вдячний».

"Це важливе слово в моєму житті. Я так вдячний, що у мене був ще один день, ще один день, ще один день, і що у моїх дітей все добре", - сказав він.

Mid-80s. Somewhere between Richmond & DC, my brother says "Is that Captain Stubing in the car next to us?” It was. He and his wife were driving next to us past the Delaware Bridge. Their license plate? "LUVBOATS" True story! RIP Gavin MacLeod. pic.twitter.com/NigkFzZs1w — Doug Heye (@DougHeye) May 29, 2021

У Маклауда було четверо дітей від його першої дружини, Джоан Рутвік, з якою він розлучився в 1972 році. Він був сином алкоголіка, і його проблеми з алкоголем призвели до другого розлучення з актрисою-танцівницею Патті стіл. Після того, як Маклауд кинув пити, він і стіл знову одружилися в 1985 році.

Крім дружини, у МакЛауда залишилися його діти, троє пасинків, 10 онуків і правнук, який народився в грудні.

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