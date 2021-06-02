Українцям виплачуватимуть компенсації за ускладнення, викликані щепленням від коронавірусу
Таким чином в уряді мають намір знизити рівень страху у багатьох українців перед вакцинацією, передає "Обозреватель".
На програму вже спрямовано 55 млн 920 тис. грн.
Так, під дію постанови потрапляють українці, які після вакцини отримали:
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інвалідність 2 групи: у 350-кратному розмірі (794 500 грн) прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
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інвалідність 3 групи: у 300-кратному розмірі (681 000 грн) прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Сім'ї померлого від ускладнень, викликаних вакцинацією буде виплачуватися 1 702 500 грн.
Несприятливою подією після імунізації буде вважатися будь-яке погіршення стану, з яким пацієнт звернувся протягом 30 днів після проведення щеплення.
Нагадаємо, станом на 1 червня, в країні вакцинувалися вже 1 048 013 людини, обидві дозу отримали 133 138 людина.
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