А ви вже вакцинувалися?

Українцям виплачуватимуть компенсації за ускладнення, викликані щепленням від коронавірусу

Таким чином в уряді мають намір знизити рівень страху у багатьох українців перед вакцинацією, передає "Обозреватель".

На програму вже спрямовано 55 млн 920 тис. грн.

Так, під дію постанови потрапляють українці, які після вакцини отримали:

Сім'ї померлого від ускладнень, викликаних вакцинацією буде виплачуватися 1 702 500 грн.

Несприятливою подією після імунізації буде вважатися будь-яке погіршення стану, з яким пацієнт звернувся протягом 30 днів після проведення щеплення.

Нагадаємо, станом на 1 червня, в країні вакцинувалися вже 1 048 013 людини, обидві дозу отримали 133 138 людина.

До слова, горе-педагог вирішила покарати дитину через відсутність ручки:"погрожувала відрізати палець".

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