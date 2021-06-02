Ну і ну!

У Дніпрі чоловік плавав вулицями міста на байдарці

Як передає Politeka.net, кумедні кадри опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)

Через дощі, які протягом двох днів заливають Дніпро, вулиці перетворилися на річки, додавши клопоту жителям міста.

Але є і люди, які не сумують навіть в таких ситуаціях - чоловік вирішив влаштувати «заплив» на байдарці у величезній калюжі.

Негода розгулялася не тільки в Дніпрі.

Чернівцях 28 травня також пішли під поду. Через потужну зливу там затопило автостанцію і прилеглі вулиці.

Місцеві жителі в коментарях жартують, що Чернівці перетворилися на Венецію, а деякі скаржаться, що таке після дощу там відбувається постійно.

Крім того, жителям Київської області приніс їм дощі з градом, при цьому в різних кінцях області він був різного розміру.

Подекуди шматки льоду досягали розміру з перепелине яйце в 3 см в діаметрі.

До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".

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