У Дніпрі чоловік плавав вулицями міста на байдарці
Як передає Politeka.net, кумедні кадри опублікували в мережі (щоб подивитися - доскрольте сторінку до кінця)
Через дощі, які протягом двох днів заливають Дніпро, вулиці перетворилися на річки, додавши клопоту жителям міста.
Але є і люди, які не сумують навіть в таких ситуаціях - чоловік вирішив влаштувати «заплив» на байдарці у величезній калюжі.
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Негода розгулялася не тільки в Дніпрі.
Чернівцях 28 травня також пішли під поду. Через потужну зливу там затопило автостанцію і прилеглі вулиці.
Місцеві жителі в коментарях жартують, що Чернівці перетворилися на Венецію, а деякі скаржаться, що таке після дощу там відбувається постійно.
Крім того, жителям Київської області приніс їм дощі з градом, при цьому в різних кінцях області він був різного розміру.
Подекуди шматки льоду досягали розміру з перепелине яйце в 3 см в діаметрі.
До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".
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