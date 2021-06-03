На одному з популярних курортів в результаті корабельної аварії назріває масштабна екологічна катастрофа з викидом небезпечних хімікатів

Серйозна НП сталася біля берегів Шрі-Ланки, яка користується великою популярністю як курорт, в тому числі і серед українців.

20 травня до головного порту країни наблизився контейнеровоз X-Press Pearl, що належить Сінгапурській компанії X-Press Shipping. 15 травня він вийшов з індійського порту в Коломбо з 1 486 контейнерами з хімічними речовинами на борту, серед яких було 25 тонн отруйної азотної кислоти. Незабаром команда судна помітила витік в одному з контейнерів з небезпечною речовиною.

Шрі-Ланка стала першою країною за курсом судна, яка погодилася його прийняти в аварійному стані. 20 травня на борту судна розгорілася пожежа. До рятувальної операції були залучені фахівці і техніка з Індії та Шрі-Ланки, проте через пожежу на судні прогримів вибух, який розколов контейнеровоз на дві частини. На щастя, екіпаж вдалося евакуювати в повному складі.

Після вибуху залишки судна спробували відбуксирувати подалі від берега, щоб зменшити забруднення прибережних вод, проте корма контейнеровоза пішла на дно. За останніми даними, частина контейнеровоза вже затонула.

Sri Lanka is facing its worst environmental disaster after a container ship caught fire and is now sinking.



The oil and chemical spill from the X-Press Pearl in the Indian Ocean has impacted fishermen's livelihoods after fishing was banned in the area. pic.twitter.com/6KHli6XH1w — AJ+ (@ajplus) June 2, 2021

UPDATE: A major part of the burnt MV X-Press Pearl which is being towed to deeper waters is sinking - SL Navy Spokesman- https://t.co/AdbT2JZqEY pic.twitter.com/BxmgKTbwvN — Chatura Alwis (@chaturaalwis) June 2, 2021

Забруднення, спровоковане катастрофою, поширилося на велику територію західного узбережжя Шрі-Ланки, зробивши його небезпечним для відпочинку туристів. Варто відзначити, що в цій частині країни розташовано чимало туристичних пляжів. Зокрема, в популярній бухті біля міста Негомбо вже помічені уламки судна і нафтові плями. Судячи з усього, про комфортні пляжі в цій частині країни на найближчий час можна забути.

Sri Lanka is witnessing one of its worst marine #pollution disasters because of the fire in the container ship X-Press Pearl. #SriLanka #XPressPearl #MarinePollution pic.twitter.com/wAQLjr4hs6 — tve (@tveinspire) June 2, 2021

За даними уряду Шрі-Ланки, НП вже призвело до загибелі багатьох представників морської фауни, а також до «колосального забруднення» води і пляжів. Влада тимчасово заборонила рибалкам займатися промислом у водах, постраждалих від катастрофи.

Загальний збиток від трагедії поки оцінити неможливо, проте вона явно сильно позначиться на економіці Шрі-Ланки.

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