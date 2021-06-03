В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, циклон продовжить "кошмарити" українців.

"4-го червня, циклон (карта 1) і його атмосферні фронти знову будуть поливати дощами схід України, Південь, закидати вологу в центральні області і трохи дотягуватися до північної частини", - повідомила Діденко.

Серед щасливчиків виявляться жителі більшості областей Півночі і заходу - там опадів не очікується.

Синоптик також зазначила, що температура повітря в Україні з кожним днем буде підвищуватися - у четвер стовпчики термометрів піднімуться до 22 градусів зі знаком "плюс".

Варто відзначити, що в останні дні в Україні знову вирувала негода. В результаті 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

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Відзначається, що селища залишилися без світла через сильні пориви вітру і грози. Там спрацювала система автоматичного захисту, яка знеструмила будинки.

У деяких містах України вулиці і зовсім перетворилися на Річки, а люди почали пересідати на човни замість авто.

До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".

Як повідомляла Politeka, антициклон витіснить дощі і грози, названа дата: чого чекати від погоди.

Також Politeka писала, що синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз погоди в Україні.