В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, циклон продовжить "кошмарити" українців.
Варто відзначити, що в останні дні в Україні знову вирувала негода. В результаті 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.
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Відзначається, що селища залишилися без світла через сильні пориви вітру і грози. Там спрацювала система автоматичного захисту, яка знеструмила будинки.
У деяких містах України вулиці і зовсім перетворилися на Річки, а люди почали пересідати на човни замість авто.
До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".
Як повідомляла Politeka, антициклон витіснить дощі і грози, названа дата: чого чекати від погоди.
Також Politeka писала, що синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз погоди в Україні.