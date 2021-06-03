В Україні очікується погіршення погодних умов



Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook. За словами фахівця, циклон продовжить "кошмарити" українців.

"4-го червня, циклон (карта 1) і його атмосферні фронти знову будуть поливати дощами схід України, Південь, закидати вологу в центральні області і трохи дотягуватися до північної частини", - повідомила Діденко.

Серед щасливчиків виявляться жителі більшості областей Півночі і заходу - там опадів не очікується.





Синоптик також зазначила, що температура повітря в Україні з кожним днем буде підвищуватися - у четвер стовпчики термометрів піднімуться до 22 градусів зі знаком "плюс".