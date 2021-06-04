Директор Гідрометцентру України розповів про погоду цього літа
Так, за словами Миколи Кульбіди, це літо буде спекотним, температура повітря може досягати +40 градусів, передає "Апостроф".
"Зростання температури триває. Наприклад, нинішній рік, минулий і позаминулий входять до п'ятірки рекордних років на земній кулі з точки зору зростання температурного режиму.
Тому інших варіантів, окрім як говорити про те, що у нас буде влітку, особливо в липні і серпні, дуже багато днів з температурою 30-35 градусів, немає", - зазначив Кульбіда.
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Кульбіда підкреслив, що в окремі дні температура може досягати 40 градусів.
Раніше ми писали, що українцям розповіли, якою буде погода влітку цього року
Про це повідомив народний синоптик Леонід Горбань.
Червень
До 6 червня спеки чекати не варто, темпуратура буде до 21-22 градусів тепла.
16-17 червня можливо вже сильне похолодання, а теплішати почне з 22 червня.
Дощі ймовірні 2 червня, 6-8, 18-19, 24-26 і 30-го.
Липень
Протягом місяця досить жарко, від 27 до 29 градусів тепла. Також ймовірні сильні бурі – 2-3, 10-11, 17-19, 24-25 числах.
У липні може випасти 45-50 мм дощу.
Серпень
З 1 по 11 серпня очікується сильна спека до 35 градусів. З 17-го числа температура знизиться до 26 градусів, а в кінці місяця і зовсім "похолодає" до 21-22.
Опади ймовірні 2, 9-10, 15, 22, 25 і 29 серпня.
До слова, погода в Україні різко зіпсується,"буде всього +12".
Як повідомляла Politeka, антициклон витіснить дощі і грози, названа дата: чого чекати від погоди.
Також Politeka писала, що синоптик Леонід Горбань дав детальний прогноз погоди в Україні.