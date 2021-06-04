В Україні очікується погіршення погодних умов
Як передає Politeka.net, прогнозом на найближчі дні поділилася синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
За словами фахівця, погодні умови на вихідних в Україні будуть не сильно відрізнятися від того, що відбувалося на тижні, що минає.
Дощ йтиме в багатьох регіонах, крім Волині, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької Одеської та Миколаївської областей.
"6 червня розраховуйте на періодичні дощі практично повсюдно в Україні. Місцями до дощів приєднається гроза і шквал", - попередила Діденко.
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Згідно з прогнозом синоптика, температура повітря в Україні прогріється до 23 градусів.
Також Діденко повідомила, що багато дощів очікує українців і наступного тижня - негода прийде вже з Понеділка.
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