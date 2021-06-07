Співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала яскравий кліп

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська завжди була екстравагантною особистістю. Не так давно зірка пережила розлучення з чоловіком, а тепер вийшла з групи "НеАнгели", щоб почати сольну кар'єру. Нещодавно вона представила фанатам яскравий і незвичайний кліп" Слава Богу", і тепер звернулася з пропозицією про створення караоке-версії свого хіта.

У своєму мікроблозі в Instagram Слава опублікувала незвичайне фото в яскравому образі з кліпу, а в підписі до нього вирішила порадитися з фанатами. На знімку артистка зображена з двома красенями, які стали героями її відеороботи. Сама ж співачка з'явилася перед камерою в оригінальній рожевій сукні з пишними рукавами, чорним поясом і білим коміром. Її волосся акуратно укладені, а на обличчі яскравий макіяж з "соковитими" губами і мила посмішка.

"Питання: караоке-версію #SlavaBogu робимо?",- підписала кадр Камінська. На що отримала одноголосний ствердну відповідь і купу компліментів її образу: "Звичайно робимо", "Звичайно, така пісня крута", "Це навіть не питання!", "Звичайно", "Обов'язково", "Ніяких питань! Звичайно", "Що за питання, чекаємо з нетерпінням", "Ми вчора були в караоке – ось цієї пісеньки не було! А ми то чекали", "Слава, ти звичайно красуня! Так, звичайно робимо!", "Яка ви красива", "Чому б і ні", "Незвичайний образ, красуня".

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