В Україні різко зросли ціни на продукти
В середньому зростання склало близько 10%, повідомляє ТСН.
Експерти кажуть, що на ціну вплинула ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.
Це стосується "сировинних" товарів-зернові, соняшникова олія і цукор.
Подорожчання цукру пов'язане зі зниженням його виробництва в Україні через низький урожай буряків, яйця злетіли в ціні через зниження виробництва і підвищення цін на корми після подорожчання зернових.
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Аналітики прогнозують, що сезонні продукти дорожчати не будуть, а імпортні виростуть в ціні.
Раніше ми писали, що киян і гостей столиці закликають утриматися від купання в Дніпрі
"Сьогодні підготовлені всі необхідні локації для відпочинку киян, але у нас не дуже радісна ситуація з основними показниками якості води в річці Дніпро», — заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
Так, він заявив, що пляжі Києва можна використовувати для відпочинку, а ось з купанням є проблеми.
Вода в Дніпрі вже цвіте, і в ній присутня кишкова паличка, купання в річці може призвести до інфікування.
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