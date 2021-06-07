В Україні різко зросли ціни на продукти

В середньому зростання склало близько 10%, повідомляє ТСН.

Експерти кажуть, що на ціну вплинула ситуація на зовнішніх ринках, а також зростання попиту в Україні.

Це стосується "сировинних" товарів-зернові, соняшникова олія і цукор.

Подорожчання цукру пов'язане зі зниженням його виробництва в Україні через низький урожай буряків, яйця злетіли в ціні через зниження виробництва і підвищення цін на корми після подорожчання зернових.

Аналітики прогнозують, що сезонні продукти дорожчати не будуть, а імпортні виростуть в ціні.

Раніше ми писали, що киян і гостей столиці закликають утриматися від купання в Дніпрі

"Сьогодні підготовлені всі необхідні локації для відпочинку киян, але у нас не дуже радісна ситуація з основними показниками якості води в річці Дніпро», — заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

Так, він заявив, що пляжі Києва можна використовувати для відпочинку, а ось з купанням є проблеми.

Вода в Дніпрі вже цвіте, і в ній присутня кишкова паличка, купання в річці може призвести до інфікування.

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Як повідомляла Politeka, українців чекають нові ціни на проїзд у київському метро, наскільки подорожчає.

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