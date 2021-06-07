В Україні вирішили пом'якшити карантинні обмеження, які стосуються роботи кафе і ресторанів, масових заходів, а також правил в'їзду в країну

Як стало відомо 7 червня, відповідне рішення у своїй постанові №583 прийняв Кабмін. Подробиці повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Зокрема, тепер крім ПЛР-тестів при в'їзді в Україну можна буде пред'являти результати експрес-тесту на антиген або документ про вакцинацію проти коронавірусу.

Також українці, які отримали негативний ПЛР-тест або експрес-тест тепер не повинні будуть йти на самоізоляцію.

Також ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть працювати цілодобово, а обов'язкову відстань між столиками можна зменшити з 2 до 1,5 метрів. Крім того, дозволена робота нічних клубів, проведення концертів і масових заходів. При цьому обов'язкова площа на одну людину повинна становити не менше 4 кв. м, або зал повинен бути заповнений не більше ніж на дві третини.

У кінотеатрах і концертних залах «шахову» розсадку вирішили замінити на чергування двох заповнених рядів з одним порожнім.

Також наголошується, що обмеження можуть не застосовуватися, якщо у всіх відвідувачів заходу є негативні результати ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену, отримані не більше ніж за 72 години до проведення заходу, або документа, що підтверджує вакцинацію.

Нові правила карантину також передбачають зміни при визначенні рівня епідопасності в регіоні. Так, тепер "зелений" рівень епідопасності буде встановлено, якщо:

кількість виявлених нових випадків інфікування COVID – 19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів-менше 75;

коефіцієнт виявлення випадків зараження становить менше 4%;

кількість проведених ПЛР або експрес-тестів за останні 7 днів перевищує 300 штук на 100 тисяч населення;

по всій країні не буде регіонів з» червоним " рівнем епідопасності.

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