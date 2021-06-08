У 120-річному історичному будинку Києва частина стелі впала на голову літньої жінки
Так, чоловік почув гуркіт у квартирі, де йде ремонт, і через деякий час побачив, що на стелі квартири утворюються невеликі тріщини.
У цей момент в кімнату зайшла його дружина - він показав їй тріщини, і як тільки жінка підняла голову, величезний шматок штукатурки з бетону обрушився на неї. Чоловік встиг відскочити, а ось 71-річна жінка не зреагувала вчасно, повідомляє "ТСН".
Жінку госпіталізували, але інформація про стан її здоров'я немає.
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"Може, хто знає - це няня або мама така? З таким хитанням можна неабияк нашкодити дитині, якщо що. Жінці неодноразово робили зауваження, але вона на них не звертала уваги. Київ, Володимирська гірка", - йдеться в повідомленні.
Відео можна побачити тут.
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