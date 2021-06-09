"Температура повітря буде радувати, протягом дня завтра очікується + 20 + 24 градуси", - повідомила фахівець.

Варто відзначити, що дощі не припиняються з початку літа, в деяких містах і селах 8 червня ситуація просто катастрофічна.

Так, наприклад, в Херсоні ливневки міста не впоралися з великою кількістю води, і вулиці затопило.

Синоптики гідромедцентру кажуть, що в найближчі п'ять днів в Україні буде дуже дощитиме, місцями з грозами, шквалами і градом - 10-11 червня потеплішає до + 22+26 по всій країні.

Нагадаємо, що синоптик Кульбіда спрогнозував нестерпну спеку вже скоро: «до 40 градусів».

Як повідомляла Politeka, погода остаточно зіпсується в Україні, прогноз синоптика: "вже з Понеділка...".

Також Politeka писала, що Чорноморський циклон розбушувався в Одесі: з'явилося відео наслідків негоди.