Потужні дощі заливають Україну з початку літа

Деякі міста залишилися без світла, рятувальники не встигають відкачувати воду із затоплених дворів і будинків.

Так, наприклад, у Рівному дощ перетворив на озера вулиці, а от жителі села Шпанів спостерігали град.

На жителів столиці таже посипався град, ливнівки в місті не справлялися з величезною кількістю опадів.

Сильні дощі паралізували рух транспорту в Маріуполі-кілька вулиць залишилися без світла.

Без електрики залишилися понад 60 міст і сіл у п'яти областях України. Знеструмлена Житомирська, Донецька, Київська, а також Чернівецька та Запорізька області.

Раніше ми писали, що в Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи.

8 червня Харків накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.

Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.

"Асфальт, який ми заслужили", - іронічно підписали відео автори публікації.

До слова, трагедія сталася на київському вокзалі, деталі: "затисло між платформою і вагоном".

Як повідомляла Politeka, моторошна аварія сталася під Києвом, кадри:"не доїхав до лікарні".

Також Politeka писала, що Українка з коляскою налякала перехожих, відео: "Ноги малюка літали в різні боки".