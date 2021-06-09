Потужні дощі заливають Україну з початку літа
Деякі міста залишилися без світла, рятувальники не встигають відкачувати воду із затоплених дворів і будинків.
Так, наприклад, у Рівному дощ перетворив на озера вулиці, а от жителі села Шпанів спостерігали град.
На жителів столиці таже посипався град, ливнівки в місті не справлялися з величезною кількістю опадів.
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Сильні дощі паралізували рух транспорту в Маріуполі-кілька вулиць залишилися без світла.
Без електрики залишилися понад 60 міст і сіл у п'яти областях України. Знеструмлена Житомирська, Донецька, Київська, а також Чернівецька та Запорізька області.
Раніше ми писали, що в Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи.
8 червня Харків накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.
Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.
"Асфальт, який ми заслужили", - іронічно підписали відео автори публікації.
До слова, трагедія сталася на київському вокзалі, деталі: "затисло між платформою і вагоном".
Як повідомляла Politeka, моторошна аварія сталася під Києвом, кадри:"не доїхав до лікарні".
Також Politeka писала, що Українка з коляскою налякала перехожих, відео: "Ноги малюка літали в різні боки".