Солістка популярної української групи The Hardkiss Юлія Саніна в епатажному іміджі встигла показати Шалений танець живота

Щоб бути в центрі уваги, багато артистів часто змінюють образи і показують себе в модних луках в самих незвичайних нарядах, на які в повсякденному житті і не зважилися б поглянути. Заради вдалих фотосесій Юлія Саніна також віддає перевагу експериментам.

Цього разу на сторінці в Instagram Юлія поділилася відео, знятим для Тікток. На новому відео зірка в чорних шкіряних штанях і в жовтому неоновому ТОПі. Виконавиця вирішила показати ідеальну фігуру, виконавши танець живота.

"Have a nice day💃 🏻", - пише співачка, бажаючи всім гарного дня.

Запальні танці Саніної також помітили і фанати, залишивши майже 280 тисяч лайків і більше 500 коментарів:

"Преееесс 😍; Яка запальничка 🔥 😍 👑; Неймовірний 😍; Юля магічна якась.. Обажаю ❤️🔥; З глузду з'їхати!!!!!!! CRAZY DANCE!!!!!!; Доброго ранку❤️ ну все, настрій на день забезпечено 🔥!; Я тільки з за Юлі скачала Тікток♪; Дивилася без звуку, подумала, що Ви танцюєте під Шакіру); щось неймовірне; НУ ЮЛЯ, ВБИВАЄШ 😭 🛐 ; Шикардосная слів немає🔥"»

До цього співачка позувала з незвичайним реквізитом. У неї в руках був старовинні ретро-телефон з фігурною трубкою. Співачка доклала її до вуха, ніби збирається комусь подзвонити.

Незважаючи на те, що Саніна була одягнена в просту чорну толстовку, її макіяж і зачіска також підходили по стилю до телефону. Так, зірка акуратно підвела очі і зробила яскравий акцент на обличчі за допомогою червоної помади. Її волосся було укладено кокетливими великими локонами.

"Симпатичний ретро-телефон! Тільки один мінус - до нього не можна підключити 4G! Я перевірити. Тому такий телефон тільки для фоток з ретро-букля",- написала співачка.

Нагадавши, Саніна з The Hardkiss в ланцюгах і сітці захопила зухвалим чином: «Юля, ви ікона».

Як повідомляла Politeka, Саніна в незвичайному образі дівчинки-підлітка звернулася до українців з важливим проханням: "цей день настав!".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в атласному топіку вразила новим образом:"схожа на молоду Алсу".