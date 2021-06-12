Співачка Слава Камінська після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала новий кліп на пісню "Слава Богу"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Слава Камінська завжди була екстравагантною особистістю. Не так давно зірка пережила розлучення з чоловіком, а тепер вийшла з групи "НеАнгели", щоб почати сольну кар'єру. Кілька днів тому вона представила фанатам яскравий і незвичайний кліп на пісню "Слава Богу", і тепер звернулася до фанатів, зазначивши, що кожен рядок її пісні – цікава цитата.

У своєму мікроблозі в Instagram Слава опублікувала яскраве фото, на якому з'явилася в компанії двох вікових героїнь свого кліпу – яскравий жінок в цікавих образах. І сама співачка позує на знімку в оригінальному вбранні – на ній хитромудре чорно-рожеве плаття з пишними рукавами і мереживним комірів. Волосся артистки зачесане в строгу зачіску, а на обличчі яскравий макіяж і стильні темні окуляри.

У підписі до публікації Камінська написала, звернувшись до українців: "Мені одній здається, що "Слава Богу" – це цитатник? Яка фраза Вам подобається найбільше?". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото зірки, засинаючи її компліментами і відповідями на питання.

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