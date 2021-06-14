Актриса Антоніна Паперна, донька Ольги Сумської, показала себе в купальнику
Як пише Politeka.net, Антоніна Паперна, як і зіркова мама, вирішила стати актрисою. Красуня переїхала в Росію, де вийшла заміж за колегу по цеху Володимира Яглича. У пари народилася дочка в 2017 році, а вже в 2020 красуня подарувала коханому спадкоємця - хлопчика. Дівчина не тільки займається творчістю і сім'єю, а й активно ділитися з фантами кадрами з особистого життя, які публікує в Instagram.
Цей раз не став винятком, адже Тоня вирішила показати свій новий розумний купальник. Як можна помітити, красуня одягла закритий купальник, в якому був свій секрет - він не залишає слідів від засмаги.
"На мені супер-розумний і стильний купальник", - написала красуня.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, так як знімок був опублікований в сторіс Instagram, де немає подібних функцій.
Повідомлялося, що старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала яскраві кадри з літньої прогулянки.
Так, Паперна виклала в мережу дві серії знімків, на яких з'явилася в стильних образах. Так, спочатку дівчина показала кілька кадрів з літньої прогулянки, на яких відображена в цікавій локації.
Нагадаємо, дочка Ольги Сумської влаштувала домашню фотосесію, вразивши модельною зовнішністю
Також Politeka писала, що дочка Ольги Сумської в рваних джинсах і піджаку спробувала себе в ролі моделі
А ще Politeka повідомляла, що Ольга Сумська публічно звернулася до дочки, яка живе в Росії