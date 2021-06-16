У червні 2021 року українці матимуть по три вихідні дні поспіль двічі

Так, три вихідні дні з нагоди Трійці та Дня Конституції України будуть 19-21 червня та 26-28 червня.

Неділя 20 червня і свято потрапляють в один день, тому вихідний переноситься на понеділок, 21 червня. На Трійцю українці відпочиватимуть з 19 по 21 червня.

28 червня в Україні відзначатимуть День Конституції. Він випадає на понеділок, тому вихідними також будуть три дні з 26 по 28 червня.

Робочі дні Кабмін не переносив.

Раніше ми писали, що погода в червні готує українцям сюрприз

На зміну грозам і дощам прийде справжня літня спека. Про розповів народний синоптик Володимир Деркач.

Володимир Деркач прогнозує, що погода відчутно зміниться після літнього сонцестояння 21 червня. Після настання астрономічного літа прийде і літня спека, хоча ймовірність дощів все ще залишається.

Що стосується наступних місяців, то раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що початок липня буде дощовим, від 4 до 8 липня –вдарить аномальна спека, 11-17июля - дощі і бурі, від 18 до 28 липня - спека, 25 - гроза і буря, 30 Липня - дощі.

Серпень же, за його прогнозом почнеться з спеки, 2 серпня - гроза і буря, 8 - буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня - дощі, від 19 до 21 і від 23 до 26 серпня - спека.

Нагадаємо, українці відобразили унікальне явище в небі, з'явилися кадри.

Як повідомляла Politeka, потужна злива обрушилася на Одесу, вулиці перетворилися на річки: відео стихії.

Також Politeka писала, що літо принесе чотирьом знакам Зодіаку позитивні зміни в життя.