В Україні спростили процедуру виплат COVID-компенсацій

Відповідний закон набув чинності 16 червня. Напередодні документ опублікували у виданні "Голос України".

Йдеться про страхові виплати медикам, які отримали інвалідність внаслідок коронавірусної хвороби.

Раніше закон визначав, що страхова виплата проводиться медикам у разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 Грудня.

Але через такі обмеження медики, які захворіли в 2020 році, а отримали групу інвалідності в 2021-му не могли отримати виплати.

Тепер прив'язку до календарного року прибрали і медики, які через дану технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави, зможуть виплати.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ станом на ранок середи, 16 червня, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1045 осіб, зафіксовано 78 летальних випадків, 4802 пацієнти одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 2 226 037 осіб, з них 2 140 978 одужали, летальних випадків — 51 847.

Україна потрапила в" зелену " зону Європейського Союзу з показником захворюваності коронавірусом 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС в 75 випадків.

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