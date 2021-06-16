В Україні діє зелений рівень епідемічної небезпеки, тому скасовані деякі карантинні заходи
Уряд продовжив карантин до 31 серпня цього року, тому дотримання масочного режиму і ряд інших заходів є обов'язковими. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Урядового порталу.
Оскільки зараз Україна знаходиться в "зеленій" зоні за рівнем захворюваності в Європі, то перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з видом на проживання.
Зараз вже не треба встановлювати мобільний додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону в Україну. Таким чином, Кабмін скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляцію для українців, які повернулися з-за кордону.
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Зазначимо, громадяни інших країн для в'їзду повинні мати при собі страховий поліс з пунктом про COVID-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації.
Також, слід уточнити, що в разі повернення в Україну іншого рівня епідемічної небезпеки, вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.
Самоізоляція не буде вимагатися при наявності негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону, або негативного експрес-тесту, або ж документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19.
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