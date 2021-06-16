В Україні діє зелений рівень епідемічної небезпеки, тому скасовані деякі карантинні заходи

Уряд продовжив карантин до 31 серпня цього року, тому дотримання масочного режиму і ряд інших заходів є обов'язковими. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення Урядового порталу.

Оскільки зараз Україна знаходиться в "зеленій" зоні за рівнем захворюваності в Європі, то перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з видом на проживання.

Зараз вже не треба встановлювати мобільний додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону в Україну. Таким чином, Кабмін скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляцію для українців, які повернулися з-за кордону.

Таке ослаблення діятиме, поки Україна в "зеленій" зоні..."

Зазначимо, громадяни інших країн для в'їзду повинні мати при собі страховий поліс з пунктом про COVID-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації.