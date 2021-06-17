Правоохоронець угробив одну людину й покалічив двох

Страшна ДТП сталася 14 червня у Вінницькій області за участю патрульного поліцейського з Києва, передає "Обозреватель".

Так, 32-річний сержант столичної патрульної поліції Роман Шахно, будучи за кермом автомобіля "Фольксваген", вилетів у кювет і перекинувся. Драгер показав 1,33 проміле алкоголю в його крові, що перевищує гранично допустиму норму більш ніж в шість разів.

В результаті ДТП постраждали брати-пасажири (один з них отримав перелом хребта і теж служить поліцейським, але тільки в м. Хмільник Вінницької області). Також загинула 28-річна дівчина Зоя Глушко, у якої залишився семирічний син. Вона працювала деякий час в дитячому садку, потім – у Вінницькій обласній дитячій лікарні - Зою дуже любили. Коп-водій отримав незначні травми. Всі вони - уродженці села Нова Прилука.

Можливо, Роман, який працює і живе в Києві, приїхав відвідати родичів, але заодно зустрівся й відпочив з друзями дитинства. Ось тільки відпочинок обернувся страшною трагедією.

П'яний водій пояснив, що його на дорозі нібито засліпив автомобіль, що їде назустріч, до того ж в цей час йшов дощ. Шахно намагався притиснутися до узбіччя, але в підсумку вилетів у кювет. Також коп не став заперечувати очевидне та визнав, що сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

За його словами, машина їхала зі швидкістю до 90 км на годину. Однак очевидці стверджують, що розбите авто стояло приблизно в 40 метрах від дороги, що може говорити про серйозне перевищення швидкісного режиму.

Місцеві жителі, які знали Шахно, сильно здивовані, що чоловік сів за кермо п'яним, адже 19 років тому його старший брат загинув у ДТП, будучи пасажиром.

Розслідуванням зайнялися в Хмельницькому територіальному управлінні ГБР.

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