У Криму через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на річки

Так, у Керчі підтоплено понад 200 будинків. Рятувальники вже відкачують воду з приміщень і переводять соціально значущі об'єкти на резервні джерела живлення.

Всього за ніч там випало півтори місячної норми опадів.



У місто навіть приїхав "глава" Криму Сергій Аксьонов. Він сів на моторний човен і відправився оглядати околиці.

Компанію йому склали МНСники, які пливли за його човном.

Через негоду вийшла з берегів місцева річка, а авто на вулицях міста занурилися у воду до рівня вікон.

Злива ламала дерева, руйнувала паркани. Як повідомляють в мережі, вулицями пливли великогабаритні речі, сміттєві баки та навіть кіоски.

Раніше ми повідомляли, що в Росії цілу область накрило піщаною бурею. Негода накрила місто буквально за лічені секунди.

Без газопостачання залишилися близько 10 тисяч місцевих жителів.

Варто відзначити, що це вже друга подібна буря в регіоні за останній час. Раніше негода вирувала в Астраханській області 19 травня.

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