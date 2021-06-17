Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала свого вихованця

Як передає Politeka.net, не так давно сім'я Ребрик вирішила завести собаку. У свіжому пості Instagram Ребрик показала, як підріс їх вихованець за останній час.

"Вісім щасливих місяців, як Діксі стала членом нашої сім'ї! Хоча нам всім здається, що вона завжди була з нами! Така ласкава, така розумна, така улюблена, така наша! Ми брали її, коли вона важила 1,5 кг, була 25 см завдовжки-словом, була маленьким пухнастим інопланетянином! Тепер Діксі вже зміцніла до 5 кг, витягнулася і вже частенько нагадує, що це вона в будинку головна", - зазначила Ребрик, додавши, що з кожним днем вони люблять свою собаку все більше.

У коментарях актрисі і її собаці залишили кілька приємних відгуків.

"Яка дивовижна", "Ви такі милі", "такі милі фото", "Діксі просто красуня!", "Яка гарненька", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик показала, в якій формі зараз знаходиться. Актриса, яка є майстром спорту з художньої гімнастики, продовжує тримати себе у формі, незважаючи на народження двох дітей. Зірка активно займається спортом, демонструючи свою фігуру.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик разом з чоловіком похвалилася шикарним подарунком після дня народження: "Все, як я мріяла".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик зайнялася екстремальним фітнесом, українці переживають: "а для серцево-судинної...".

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик в наряді з кокетливими рюшами показала витончений образ: "Ого".