Тимчасово окупований Донецьк постраждав від негоди



Як передає Politeka.net, кадри стихії опублікували очевидці в мережі.

Через сильні пориви вітру були повалені дерева, а деякі навіть падали на автомобілі.

На опублікованих кадрах також видно, що пішоходів буквально зносило водним потоком.

Раніше ми повідомляли, що Криму через потужні зливи вулиці деяких міст перетворилися на річки.

Так, у Керчі підтоплено понад 200 будинків. Рятувальники вже відкачують воду з приміщень і переводять соціально значущі об'єкти на резервні джерела живлення.

Всього за ніч там випало півтори місячної норми опадів.

Злива ламала дерева, руйнувала паркани. Очевидці негоди також повідомляють, що вулицями пливли великогабаритні речі, сміттєві баки і навіть ларьки.

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