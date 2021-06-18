Пішов з життя відомий індійський актор, режисер, сценарист і громадський діяч Чандрашекхар Вайдья, який знявся в " Танцюристі диско"
Легенда Боллівуду помер 16 червня у віці 98 років в Мумбаї. Про смерть зірки в Instagram повідомив його онук Шакті Арора, поділившись фото з дідусем, а також показавши, як він виглядав у молодості, передає Politeka.net.
"Мій дід завершив свій життєвий шлях. Йому було 98 років, і йому не вистачило двох років до століття. Це велика непоправна втрата, він був опорою для нашої сім'ї. Тим не менш, я з гордістю можу сказати, що він бачив свої 4 покоління протягом життя. Молю Всевишнього, щоб він знайшов вічний мир і щастя. За тобою будуть по-справжньому сумувати... Люблю тебе назавжди. #чандрашекхар", - йдеться в повідомленні.
Чандрашекхар почав свою кар'єру в кіноіндустрії на початку 1950-х років, перш ніж у 1954 році зіграв свою першу головну роль у фільмі "Аурат Тері Йехі Кахані". У 1964 році легенда Боллівуду дебютував у постановці і режисурі романтичного мюзиклу «Ча-ча-ча». Але особливу славу здобув у 1982 році, зігравши в "Танцюристі диско".
Ані Лорак після від'їзду Мурата засвітилася зі своїм улюбленцем: "Такий хлопчик гарний"
Шквали, блискавки і град з горіх: українці опинилися в полоні стихії, відео негоди
Голос Тіни Кароль без фонограми приголомшив українців, нові кадри весілля: "Шкода, що доводиться..."
П'яний пішохід штовхнув під вантажівку 27-річного лікаря: з'явилося відео з моментом загибелі
"Залишилася дружина і п'ятимісячна дитина": під Києвом у ДТП обірвалося життя 24-річного патрульного
Крім того Чандрашекхар допомагав письменнику-режисерові Гульзару в його режисерських роботах, таких як "Паричай", "Кошиш", "Ачанак" та інших.
У актора-ветерана залишилося троє дітей і багато онуків.
Нагадаємо, син легендарного актора пішов з життя після смерті матері: "Одна табличка на двох"
Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя відомої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "зірка до останнього...".
Також Politeka писала, хвороба забрала життя відомого актора, його дочка-красуня не знаходить собі місця: деталі трагедії