Пішов з життя відомий індійський актор, режисер, сценарист і громадський діяч Чандрашекхар Вайдья, який знявся в " Танцюристі диско"

Легенда Боллівуду помер 16 червня у віці 98 років в Мумбаї. Про смерть зірки в Instagram повідомив його онук Шакті Арора, поділившись фото з дідусем, а також показавши, як він виглядав у молодості, передає Politeka.net.

"Мій дід завершив свій життєвий шлях. Йому було 98 років, і йому не вистачило двох років до століття. Це велика непоправна втрата, він був опорою для нашої сім'ї. Тим не менш, я з гордістю можу сказати, що він бачив свої 4 покоління протягом життя. Молю Всевишнього, щоб він знайшов вічний мир і щастя. За тобою будуть по-справжньому сумувати... Люблю тебе назавжди. #чандрашекхар", - йдеться в повідомленні.

Чандрашекхар почав свою кар'єру в кіноіндустрії на початку 1950-х років, перш ніж у 1954 році зіграв свою першу головну роль у фільмі "Аурат Тері Йехі Кахані". У 1964 році легенда Боллівуду дебютував у постановці і режисурі романтичного мюзиклу «Ча-ча-ча». Але особливу славу здобув у 1982 році, зігравши в "Танцюристі диско".

Ramayan's Ram aka Arun Govil mourns co-actor #Chandrashekhar's demise: I will miss you https://t.co/xU5LMle6ni — India TV (@indiatvnews) June 16, 2021

Крім того Чандрашекхар допомагав письменнику-режисерові Гульзару в його режисерських роботах, таких як "Паричай", "Кошиш", "Ачанак" та інших.

У актора-ветерана залишилося троє дітей і багато онуків.

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