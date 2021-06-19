Частина України охопить циклон, який рухається з Криму

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, циклон, який наробив біди в Криму і підтопив Ялту, зачепить багато територій України.





"Найближчої ночі і завтра вранці циклон зрушиться західніше, в Одеську область. Однак увечері в суботу в Криму знову треба розраховувати на сильні зливи", - поділилася Діденко.

За її словами, в південних регіонах України пройдуть локальні зливові дощі.

"19-го червня, сильні зливи можливі в західних областях України, Одеській, Миколаївській, в Криму (ввечері) і торкнеться частково приазов'я", - попередила синоптик.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.

У полоні стихії також опинився Керч і сусідні райони на сході півострова. У Ялті в результаті лиха загинула одна людина, постраждали 11.

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