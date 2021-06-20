Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, блиснула фігурою в купальнику

Актриса двічі стала мамою, але при цьому вагітності ніяк не відбилися на її фігурі, пише Politeka.net. Це видно на новому фото Антоніни, яке вона розмістила в Instagram.

Дочка Сумської позувала в яскравому купальнику, що виділив її струнку талію. Красуня доповнила літній образ стильними капелюшком і окулярами.

Зірка залізла в басейн, притримуючи яскравий матрац.

"Рятувальники Малібу поспішають на допомогу☺️", - підписала знімок Паперна.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Що за sexy lady💣 💣 💣", " купальник🔥", "Привіт", "👸❤️👸💚👸❤️👸😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Антоніна Паперна та її коханий Володимир Яглич вдруге стали батьками навесні минулого року. Зараз пара виховує дочку Єву і сина Данила.

В одному зі своїх постів в Instagram актриса розповіла, що за рік після пологів молодшого сина вона схудла на 15 кілограмів. Спорт Тоня називає своєю любов'ю. Красуня зазначила, що бути худою не хоче, але прагне досягти рельєфів.

Артистка любить комбінувати в залі силові вправи і кардіо. Однак скинути зайві кілограми їй нелегко, адже після тренування вона може з'їсти морозиво.

"Дитина тобі каже: "Мам, купи мені морозиво". Він його їсть хвилиночку, а потім каже: «Мам, не хочу». У твоїх руках в машині виявляється цілий ріжок крем-брюле, який ось-ось розтане, і у вікно ти його не викинеш. Що робити? Звичайно ж, їсти", - поділилася Паперна.

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