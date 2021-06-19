У Ялті і горах Криму випало до трьох місячних норм опадів
Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в місті та околицях з'явилися в мережі.
Так, через масштабну повінь на пляжі Ялти повиносити величезна кількість сміття.
Також у місті та околицях через сильні зливи зійшли селеві потоки. Підтоплено безліч будинків, а люди сидять без газу і води.
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Число постраждалих від стихії також стрімко зростає -т равми отримали 18 осіб, двох довелося госпіталізувати, одного з них прооперували.
Загинув один чоловік, а зниклу 18 червня жінку досі не вдалося знайти.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.
У полоні стихії також опинився Керч і сусідні райони на сході півострова.
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