Десятки населених пунктів у Чернівецькій області стали жертвами негоди

Як передає Politeka.net, у прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації повідомили УНІАН про затоплення населених пунктів у колишніх Заставнинському та Хотинському районах. Стихія розбушувалася настільки, що вода розмила під'їзні шляхи до низки сіл.

Раптова злива виявилася настільки сильною, що призвела до справжньої повені. Серед затоплених населених пунктів виявилися Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Ржавинці, Баламутівка, Юрківці та інші.

У Фейсбук очевидці стихії стали викладати фото і відео, показуючи, до яких руйнувань призвели зливи.

"Такого я ще не бачив", «за 20 років нічого не змінилося», «в Івано-Франківській області така ж ситуація», - пишуть люди в мережі.

В облдержадміністрації повідомили, що служби з надзвичайних ситуацій вже працюють у місцях події.

Варто зазначити, що це не перший випадок підтоплення в Україні. Через тривалі дощі, а також сильні зливи постраждало вже кілька регіонів. Наприклад, в Криму затопило Керч і Ялту. За добу в регіоні випала двомісячна норма опадів.

Додамо, що за прогнозами синоптиків, літо в Україні буде спекотним, але з постійними дощами.

Нагадаємо, що Крим "потопає", вируючий потік зносить все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.

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