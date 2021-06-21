Рясні дощі, які накрили Чернівецьку область, стали причиною мастшабного потопу

Так, 20 червня повідомлялося про підтоплення дощовими потоками 80 житлових будинків у 8 населених пунктах та 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах. Крім того, частково були пошкоджені дороги місцевого значення загальною протяжністю близько 30 км і дорожнє покриття 9 мостів у 29 населених пунктах. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС Чернівецької області.

Зазначалося, що, на щастя, жертв і постраждалих в результаті негоди немає.

За інформацією місцевої облдержадміністрації, підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Бродок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Киселів та Кострижівка Чернівецького району.

Станом на ранок 21 червня рівень води поступово знижується, але в той же час багато будинків залишаються підтопленими. За даними рятувальників, у полоні стихії ще 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишаються без електропостачання с. Вікно.

Роботи з відкачування води тривають.

Тим часом у Мережі бурхливо обговорюють непогоду:

"Нехай Бог береже нас усіх"

"Знову природна стихія завадила нормальному життю багатьох селищ і знищує людські господарства. Так от, всі збитки погасити за рахунок олігархів країни в примусовому порядку. Лісові угіддя розбазарили і розікрали, так нулики від доларів затьмарили очі рідненьким"

"Це катастрофа!"

"Співчуваю..."

"Жах"

Нагадаємо, що Крим "потопає", вируючий потік зносить все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.

Як повідомляла Politeka, Ялта потопає у смітті через негоду, є перші жертви: кадри катастрофи.

Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на харків'ян в результаті стихії:затоплені будинки, фото.