Під Києвом стався вибух, стали відомі перші подробиці

У селі Білогородка (Київська обл.) прогримів вибух в одній з висотних будівель. Людей довелося евакуювати в терміновому порядку. Про це пишуть у Telegram-каналі "ДТП Київ".

Перші свідки інциденту розповіли, що стався вибух газової труби. На місці події виникла пожежа. Бійці ДСНС летять до будинку.

На фотографії, розміщеній в мережі, видно, як з будинку, розташованого поруч із зупинкою громадського транспорту, йде дим.

Інформації про постраждалих і жертв поки немає.

Нагадаємо, 12 червня, близько 18:00 службі "101" повідомили про вибух і подальшу пожежу в Одесі по вулиці Транспортній. Інцидент стався на території ДТЕК «Одеські електромережі». З'ясувалося, що сталося коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції.

Прибулі рятувальники локалізували пожежу, а о 18:00 повністю ліквідували. На щастя, загиблих і постраждалих не було.

Також нагадаємо, що на початку літа у селі Клузів (Івано-Франківська область) стався вибух на газопроводі. Однак по прибуттю на місце, співробітники ДСНС регіону не виявили загоряння.

На місці події працювали відповідні служби, на переїзді не пропускали людей, оскільки в повітрі дуже висока концентрація газу.

На щастя, все завершилося без особливих наслідків.

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