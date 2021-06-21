Під Києвом стався вибух, стали відомі перші подробиці
У селі Білогородка (Київська обл.) прогримів вибух в одній з висотних будівель. Людей довелося евакуювати в терміновому порядку. Про це пишуть у Telegram-каналі "ДТП Київ".
Перші свідки інциденту розповіли, що стався вибух газової труби. На місці події виникла пожежа. Бійці ДСНС летять до будинку.
На фотографії, розміщеній в мережі, видно, як з будинку, розташованого поруч із зупинкою громадського транспорту, йде дим.
Інформації про постраждалих і жертв поки немає.
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Нагадаємо, 12 червня, близько 18:00 службі "101" повідомили про вибух і подальшу пожежу в Одесі по вулиці Транспортній. Інцидент стався на території ДТЕК «Одеські електромережі». З'ясувалося, що сталося коротке замикання в трансформаторі з подальшим горінням ізоляції.
Прибулі рятувальники локалізували пожежу, а о 18:00 повністю ліквідували. На щастя, загиблих і постраждалих не було.
Також нагадаємо, що на початку літа у селі Клузів (Івано-Франківська область) стався вибух на газопроводі. Однак по прибуттю на місце, співробітники ДСНС регіону не виявили загоряння.
На місці події працювали відповідні служби, на переїзді не пропускали людей, оскільки в повітрі дуже висока концентрація газу.
На щастя, все завершилося без особливих наслідків.
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