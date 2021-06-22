На Рівненщині сталася ДТП, в якій травмувалася сім'я

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Водій автомобіля перебуває в реанімації у важкому стані. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі проводять досудове розслідування.

За попередньою інформацією, 38 - річний водій автомобіля «Dodge» не вибрав безпечної швидкості руху і вилетів за межі дороги-авто перекинулося, а в результаті ДТП постраждав він, його дружина і діти.

"У 38-річного чоловіка діагностували важку черепно-мозкову травму і мозкову кому, а у його 39 — річної дружини - забій хребта. Також отримали травми шестирічні двійнята: у дівчинки медики виявили рани і перелом щелепи, а у хлопчика діагностували численні садна і забої", - йдеться в повідомленні.

На щастя, після надання медичної допомоги їх відпустили, але батька досі рятують лікарі - він перебуває в реанімації.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом водій вантажівки ГАЗ наїхав на дівчину, яка йшла з однорічною дитиною на руках.

За попередньою інформацією потерпіла 2005 року народження.

Пішохід з дитиною доставлені в лікарню.

Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло: хто став жертвою і кадри з місця трагедії.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль Skoda Felicia виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

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