У Ялті і горах Криму випало до трьох місячних норм опадів

Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в селищі Ай-Василь в Ялті показали на Facebook-сторінці Crimean Tatars (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Населений пункт опинився під купами сміття та каміння, принесених потоками води через сильні зливи.

Кілька будинків і зовсім пішли під воду, а сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Блохи атакували курорт на Азовському морі, українців попередили про небезпеку: "Їх укуси схожі на..."

Рекордсменка України трагічно загинула в ДТП в 21 рік: "Попереду було ще все життя"

Меладзе втратив близьку людину, перші подробиці трагедії: "Спасибі тобі за все"

Українець загинув, потрапивши в "пастку" через тварин, подробиці трагедії: "Залишилося дев'ять дітей..."
Показати ще

Місцеві жителі скаржаться, що річки не чистили роками, тому на вулицях і навіть в їх будинках тепер повно сміття.

Через 4 дні після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житла.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.

Спочатку затопило Керч, потім зливи дісталися до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків. У Ялті є загиблий і понад 40 постраждалих.