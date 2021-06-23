У Ялті і горах Криму випало до трьох місячних норм опадів

Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в селищі Ай-Василь в Ялті показали на Facebook-сторінці Crimean Tatars (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Населений пункт опинився під купами сміття та каміння, принесених потоками води через сильні зливи.

Кілька будинків і зовсім пішли під воду, а сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.

Місцеві жителі скаржаться, що річки не чистили роками, тому на вулицях і навіть в їх будинках тепер повно сміття.

Через 4 дні після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житла.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.

Спочатку затопило Керч, потім зливи дісталися до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків. У Ялті є загиблий і понад 40 постраждалих.