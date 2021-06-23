У Ялті і горах Криму випало до трьох місячних норм опадів
Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в селищі Ай-Василь в Ялті показали на Facebook-сторінці Crimean Tatars (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Населений пункт опинився під купами сміття та каміння, принесених потоками води через сильні зливи.
Кілька будинків і зовсім пішли під воду, а сім'ї опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.
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Місцеві жителі скаржаться, що річки не чистили роками, тому на вулицях і навіть в їх будинках тепер повно сміття.
Через 4 дні після аномальних опадів вода продовжує нестися бурхливим потоком, підтоплюючи житла.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.
Нагадаємо, що Крим "потопає", вируючий потік зносить все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.
Як повідомляла Politeka, Ялта потопає у смітті через негоду, є перші жертви: кадри катастрофи.
Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на харків'ян в результаті стихії:затоплені будинки, фото.