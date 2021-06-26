Відома українська актриса Марта Адамчук, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в стильному образі

Як пише Politeka.net, Марта Адамчук входить до співаючого квартету "Жіночого кварталу". Красуня навіть виконувала гімн України на матчі української збірної з футболу. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться цікавим контентом, радуючи фанатів.

На новому фото Марта позувала в піджаку, знімаючи себе на телефон. Красуня дивилася в камеру, радуючи розкішною посмішкою.

"Брюнетка з жіночого кварталу", - написала Марта під фотографією.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Шкода, що не можна поставити 10", "Приголомшлива просто", "вразила променистою ульlбкой)))) (одним словом - промінчик)", "як тебе мені не вистачало", "елегантність красивої жінки і щасливою. Видно захоплення в цих очах"

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