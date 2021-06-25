З'ясувалися подробиці загибелі української легкоатлетки-рекордсменки

Трагічна аварія трапилася 19 червня на трасі Київ – Прилуки. Дівчина їхала додому після участі в ультрамарафоні. За попередніми даними, Катерина заснула за кермом.

Знайомі спортсменки кажуть, що Катя ніколи не перевищувала швидкість, але її авто з'їхало з дороги та врізалося в паркан. Катя загинула на місці.

Причиною трагедії могла стати втома після змагань, повідомив тренер Каті в коментарі "Обозревателю".

Більш того, він зазначив, що дівчину відмовляли бігти на ультрамарафоні в Києві, оскільки дівчина тільки повернулася з інших змагань.

Дівчина була третьою дитиною в сім'ї - до цієї трагедії батьки двічі ховали своїх дітей.

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Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль Skoda Felicia виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

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