В Україні знизиться температура повітря і очікуються грози
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, вихідні в Україні видадуться не такими спекотними, як це було попередні кілька днів, а спека почне спадати вже 25 червня до +27.
"У суботу повітряна маса з більш м'якими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінницьку область, очікується + 23 +29, місцями до + 30 градусів", - повідомила Діденко.
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Рятувальники ж попереджають, що 26 і 26 червня в західних, вдень північних і південних областях, будуть грози, а в окремих районах можливий град.
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