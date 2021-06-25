В Україні знизиться температура повітря і очікуються грози

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, вихідні в Україні видадуться не такими спекотними, як це було попередні кілька днів, а спека почне спадати вже 25 червня до +27.


"У суботу повітряна маса з більш м'якими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінницьку область, очікується + 23 +29, місцями до + 30 градусів", - повідомила Діденко.
За словами синоптика, інші регіони продовжать страждати від спеки - стовпчики термометрів у деяких областях покажуть + 37.

Тільки в неділю українці зможуть зітхнути з полегшенням - температура опуститься аж на 14 градусів і не обійдеться без опадів.
"Грозові дощі очікуються 26-го червня в західних областях, північних, у більшості Центральної та південної частин України", - повідомила синоптик.

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Рятувальники ж попереджають, що 26 і 26 червня в західних, вдень північних і південних областях, будуть грози, а в окремих районах можливий град.

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