В Україні знизиться температура повітря і очікуються грози

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, вихідні в Україні видадуться не такими спекотними, як це було попередні кілька днів, а спека почне спадати вже 25 червня до +27.

"У суботу повітряна маса з більш м'якими градусами охопить Захід України, Житомирщину, Вінницьку область, очікується + 23 +29, місцями до + 30 градусів", - повідомила Діденко.