На Хмельниччині водій збив жінку з дитиною

Як передає Politeka.net , подробиці ДТП повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції у Facebook.



Інцидент стався в місті Славута, 24 червня.



"63-річний водій" ВАЗ -2101 "допустив наїзд на двох пішоходів: жінку і дівчинку, які рухалися в попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

В результаті зіткнення дитина і її мама отримали травми, а дівчинку довелося госпіталізувати в лікарню.

Поліція зараз встановлює більш докладні деталі події.