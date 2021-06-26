Тільки цього не вистачало

Україну накрию магнітні бурі в найближчий місяць

Як передає Politeka.net, несприятливі дати назвали у лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН.

Згідно з даними, найближча активність на сонці може вплинути на самопочуття українців вже на початку липня - 4 числа.

Наступних ударів варто очікувати 12 і 13 липня.

Варто відзначити, що геомагнітні бурі мають несиметричний за часом характер розвитку: в середньому головна фаза бурі становить близько 7 годин, а фаза повернення до вихідного стану - близько 3 діб.

Фахівці кажуть, що повністю убезпечити себе від магнітної бурі не можна, але все таки дають поради, як пережити такі дні.

Навіть здорові люди можуть відчувати деяке нездужання і втому в цей час.

Щоб знизити можливі ризики і нездужання, людям з хронічними хворобами серця необхідно тримати під рукою ліки.

Також фахівці радять не шукати у себе симптоми, припускаючи, що у вас щось болить.

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