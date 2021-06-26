Через тиждень після повені в Ялті знову почалася злива

Спочатку під воду пішов Керч, а потім стихія дісталася до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків.

Багато сімей опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.

Як передаєу ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.