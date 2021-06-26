Через тиждень після повені в Ялті знову почалася злива
Як передає Politeka.net, у ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.
Спочатку під воду пішов Керч, а потім стихія дісталася до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків.
Багато сімей опинилися без даху над головою, втратили все майно і навіть документи.
Не встиг місто відійти від лютої негоди, як там знову почалася сильна злива з грозою. У мережі повідомляють, що люди швидко залишають центр міста, а потоки води знову перетворюють вулиці в річки.
Судячи з відео з веб-камер міста, дощ тільки починається, але на центральній площі вже майже немає людей.
Нагадаємо, що Крим "потопає", вируючий потік зносить все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.
Як повідомляла Politeka, Ялта потопає у смітті через негоду, є перші жертви: кадри катастрофи.
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