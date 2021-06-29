В Україні знизиться температура повітря та очікуються опади
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, причиною погіршення погодних умов стане розташування України на лінії збіжності.
"Лінія збіжності-це Лінія повітряних потоків, які сходяться або вливаються або в одну точку, або в одну лінію. Ще говорять на таке - конвергенція", - пояснила Діденко.
Синоптик зазначила, що 30-го червня дощі почнуть лити спочатку в західних областях, а потім перекинуться на решту території.
"Опади посиляться і поширяться на Вінниччину, Житомирщину, Кропивницький з районами, Одеську, Миколаївщину і Херсонщину. Увечері", - зазначила Діденко.
Жителі інших областей можуть зітхнути з полегшенням - опадів у вас не очікується.
Синоптик також зазначила, що температура повітря в Україні не перевищить +30, а липень і зовсім почнеться з дощів.
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