Як передає Politeka.net , про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Лінія збіжності-це Лінія повітряних потоків, які сходяться або вливаються або в одну точку, або в одну лінію. Ще говорять на таке - конвергенція", - пояснила Діденко.

Синоптик зазначила, що 30-го червня дощі почнуть лити спочатку в західних областях, а потім перекинуться на решту території.