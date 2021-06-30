Для певної категорії українців депутати підвищили пенсійні виплати до 6000 гривень

Так, Верховна Рада своїм голосуванням за законопроект № 4555 внесла зміни до Закону про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

297-ма голосами було прийнято рішення про виплату додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю, та щомісячну компенсацію сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Надбавка нараховується незалежно від заробітної плати, пенсії чи іншого доходу.

Згідно з документом, розміри пенсії по інвалідності, яка настала внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, не можуть бути нижче 6000 гривень - для I групи інвалідності; 4800 гривень - для II групи; 3700 гривень - для III групи і для дітей з інвалідністю.

Прийнятий закон набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Крім того, для цієї категорії громадян, починаючи з 2022 року щорічно 1 березня буде проводитися індексація пенсій, згідно з нормами, раніше встановленими Кабміном.

В цілому до кінця цього року українських пенсіонерів чекає відразу три перерахунки виплат. У липні пенсії переглянуть у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, в жовтні надбавку в розмірі 400 гривень отримають ті, кому 75 і більше років, і останнє підвищення відбудеться в грудні.

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