В Україні вже з наступного місяця стартують масові інспекції, в ході яких виявлятимуться порушення на робочих місцях
Як повідомили в прес-центрі Мінекономіки, з 1 липня відомство спільно з Держподатковою та Держслужбою з питань праці проводитимуть перевірки в українських компаніях з метою виявлення та покарання роботодавців, які використовують незадекларовану працю.
Ці інспекції будуть проводитися в рамках затвердженої раніше програми, мета якої полягає в зниженні числа українців, які влаштовані на роботу неофіційно. Дана програма розділена на два етапи і проводиться щорічно.
В рамках першого етапу українців повинні були проінформувати про переваги офіційного працевлаштування. Другий етап передбачає проведення перевірок у компаніях, які запідозрені у використанні незадекларованої праці українців.
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Відомо, що за підсумками першого етапу були зачеплені більше 62 тисяч роботодавців і працівників по всій Україні. Тепер роботодавців, які проігнорували попередження, чекають перевірки. За даними Мінекономіки, на сьогоднішній день в Україні неофіційно працевлаштовані близько 3 мільйонів чоловік.
Відповідно до законодавства, роботодавці, які використовують нелегальну працю, можуть бути оштрафовані на суму від 60 до 180 тисяч гривень за кожного незареєстрованого співробітника.
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