Вже з наступного місяця українців чекає нове підвищення прожиткового мінімуму, а також деяких соціальних виплат

Про це в ході засідання Уряду 30 червня розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він нагадав про те, що нове підвищення прожиткового мінімуму відбудеться вже з 1 липня. При цьому разом з ним виросте і розмір всіх виплат, які розраховуються з урахуванням даного показника. Зокрема, мова йде про допомоги для безробітних, виплат по вагітності та пологах, а також посібників для одиноких матерів.

Варто зазначити, що попереднє зростання прожиткового мінімуму в Україні відбулося 1 грудня минулого року, коли цей показник для працездатних громадян збільшили з 2197 гривень до 2270 гривень. З липня по кінець листопада цього року він повинен збільшитися до 2294 гривень.

Вже з 1 липня прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме 2379 гривень, для дітей до 6 років – 2013 гривень, для дітей від 6 до 18 років – 2510 гривень, а для громадян, які втратили працездатність – 1854 гривні.

При цьому прожиткові мінімуми, які використовуються для розрахунку розміру окладу судді, співробітників держорганів, а також прокурора і окружної прокуратури залишаться без змін.

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