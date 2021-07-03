У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму змінилися розміри деяких виплат
З першого липня цього року розмір прожиткового мінімуму збільшився, у зв'язку з чим пройшов перерахунок виплат. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПФУ в Фейсбук.
Так, збільшилися виплати: людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни та учасникам бойових дій; мінімальні пенсії людям з інвалідністю після ліквідації аварії на ЧАЕС; розмір мінімальної пенсії за віком; ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни.
Також підвищення торкнулося жертв нацистських переслідувань з інвалідністю та членам сімей; померлих; і пенсії за особливі заслуги перед Україною.
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Збільшилися мінімальні пенсійні виплати шахтарям; державної соцдопомоги на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни; мінімальні пенсії сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника та надбавка донорам
Зазначимо, таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком збільшився на 85 грн і став складати 1854 грн, замість 1769.
Розмір виплат учасникам бойових дій збільшився до 3059,10 грн, тобто на 140,25 грн.
Мінімальна шахтарська пенсія тепер - 5562 грн, замість 5307 грн.
Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника стала складати 3708 грн.
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