Стало відомо, кого торкнулося підвищення з 1 липня

У зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму змінилися розміри деяких виплат

З першого липня цього року розмір прожиткового мінімуму збільшився, у зв'язку з чим пройшов перерахунок виплат. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення ПФУ в Фейсбук.

Так, збільшилися виплати: людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни та учасникам бойових дій; мінімальні пенсії людям з інвалідністю після ліквідації аварії на ЧАЕС; розмір мінімальної пенсії за віком; ветеранам війни та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни.

Також підвищення торкнулося жертв нацистських переслідувань з інвалідністю та членам сімей; померлих; і пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Збільшилися мінімальні пенсійні виплати шахтарям; державної соцдопомоги на догляд особам з інвалідністю внаслідок війни; мінімальні пенсії сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника та надбавка донорам

Зазначимо, таким чином, мінімальний розмір пенсії за віком збільшився на 85 грн і став складати 1854 грн, замість 1769.

Розмір виплат учасникам бойових дій збільшився до 3059,10 грн, тобто на 140,25 грн.

Мінімальна шахтарська пенсія тепер - 5562 грн, замість 5307 грн.

Мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника стала складати 3708 грн.

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