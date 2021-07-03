У Римі відбувся матч чвертьфіналу Євро-2020 між Україною та Англією

Як передає Politeka, англійці швидко відкрили рахунок. Стерлінг віддав діагональний пас низом в центр штрафного, Кейн вискочив один на один і досить впевнено пробив повз Бущана. М'яч затріпав у сітці. 1: 0 на користь британців на 4 хвилині матчу.

Україні довелося повністю змінювати план на гру. Так як команда Андрія Шевченка не очікувала настільки рано пропустити м'яч. Після голу гра заспокоїлася.

На 17-й хвилині в України був шанс зрівняти рахунок. Уокер грубо помилився на своїй половині, Яремчук перехопив, затягнув м'яч у штрафну і пробив у ближній нижній з - під Стоунза-Пікфорд зіграв гідно.

Особливо жарко було еа 33-й хвилині. Стерлінг розмотав Караваєва на лівому крилі атаки і прострілив у воротарську. Після чого пішов найпотужніший залп Райса і сейв Бущана! Хавбек англійців зіграв в зоні підбору і оперативно вдарив з усієї сили. Кіпер вже завалювався, але м'яч полетів швидше по центру воріт - Бущан зловчився і відбив.

Пізніше Яремчук зумів уділити Уокера. Прорив в штрафну англійців обернувся прострілом, проте Стоунз випнув м'яч з п'ятачка.

На самому початку другого тайму счат став 2: 0 на користь англійців. Кейна збили на фланзі, Шоу виконував штрафний. Фулбек відмінно накинув у воротарську по низькій траєкторії, а Магуайр вніс у сітку. Зв'язка манчестерських захисників спрацювала.

Далі був і третій-Стерлінг на лівому фланзі віддав на хід Шоу. Захисник чудово навісив у воротарську. Кейн відірвався від землі у високому стрибку і вбив цвях в українські ворота головою.

На 63 хвилині збірна Англії забила з кутового. Хендерсон просто прискорився в напрямку воріт, вистрибнув в трьох метрах від них і завдав нормальний удар головою. Цього вистачило - 4:0 на табло. Україна їде додому, Англія зіграє за право вийти у фінал зі збірною Данії.

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