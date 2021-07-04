Хлопчик потрапив у пастку, коли чекав свою маму

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Так, вночі 3 липня перехожий випадково побачив на першому поверсі висотки хлопчика, який застряг головою між прутів віконної решітки.

Чоловік викликав рятувальників на місце події.

Рятувальники гідравлічними ножицями розрізали грати і звільнили дитину.

Хлопчик пояснив, що хотів знайти маму, яка довго не повертається додому.

Обставини події будуть встановлювати вже співробітники поліції, дитина залишається під їх наглядом.

Нагадаємо, на Закарпатті невідомі понівечили машину швидкої допомоги

Кричущий інцидент стався вночі, 28 червня. Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.

На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.