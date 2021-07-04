Це не перший випадок

У Києві вранці сталася масова бійка

На Контрактовій площі сталася масова бійка, в якій брали участь близько десятка людей.

Бійка сталася вранці в неділю, 4 липня, передає Telegram-каналі "х Київ".

На кадрах, які з'явилися в мережі видно, що один з учасників бійки впав і залишився лежати без руху, а його продовжили бити ногами.

Причина масової бійки в центрі столиці - з'ясовується.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, що 21 червня на столичному Подолі вже відбувалася подібна бійка

На Контрактовій площі приблизно десять людей влаштували бійку. Спершу зчепилися дві людини, а потім до них підтягнулися друзі.

Поруч знаходилися свідки того, що відбувається, які кричали і намагалися зупинити бійку.

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