У Києві вранці сталася масова бійка
На Контрактовій площі сталася масова бійка, в якій брали участь близько десятка людей.
Бійка сталася вранці в неділю, 4 липня, передає Telegram-каналі "х Київ".
На кадрах, які з'явилися в мережі видно, що один з учасників бійки впав і залишився лежати без руху, а його продовжили бити ногами.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Трагедія в Польщі обірвала життя двох українців: подробиці і кадри з місця події
Горе потрясло сім'ю Меган Маркл, що залишилася з двома дітьми без принца Гаррі: "Був хорошою людиною..."
Наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина в ліжку розкрила подробиці їхнього роману: "Ромчик не любить, коли я..."
Причина масової бійки в центрі столиці - з'ясовується.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, що 21 червня на столичному Подолі вже відбувалася подібна бійка
На Контрактовій площі приблизно десять людей влаштували бійку. Спершу зчепилися дві людини, а потім до них підтягнулися друзі.
Поруч знаходилися свідки того, що відбувається, які кричали і намагалися зупинити бійку.
До слова, ревнивець проломив череп товаришеві, все через дівчину: деталі трагедії в Києві
Як повідомляла Politeka, стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу, відео і деталі НП
Також Politeka писала, масова бійка трапилася на весіллі, місцеві говорять про стрілянину: відео бійки