Зірка американських серіалів Стюарт Деймон пішов з життя після тривалої хвороби

Відомий актор пішов з життя 29 червня. Про це повідомив у своєму Твіттері продюсер Френк Валентіні. Деймону було 84 роки. Син актора зізнався американським ЗМІ, що у його батька вже давно була діагностована ниркова недостатність.

"Стюарт був абсолютною легендою в нашій індустрії і його буде сильно не вистачати", - написав у своєму повідомленні Валентині.

Варто відзначити, що він є виконавчим продюсером популярного американського серіалу «Головний госпіталь». Саме завдяки даному шоу і прославився Стюарт Деймон. Протягом 30 років актор грав у ньому полюбився глядачам доктора Алана Куотермейна.

Відомо, що батьки Деймона були євреями, які втекли в США з Росії після жовтневого перевороту. Сам актор почав свою кар'єру на»Бродвеї". Надалі він став популярний завдяки ролям в численних серіалах. Серед них: «Святий», «Чемпіони», «нові Месники», «Дні нашого життя», «як обертається світ»і "Порт Чарльз".

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