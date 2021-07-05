Стихія обрушилася на український курорт ввечері в неділю, 4 липня

У Бердянську пронісся ураган з грозою. В результаті негоди без світла залишилися 110 баз відпочинку, пляжі курорту засипало медузами, повідомили в ДСНС.

Відзначається, що стихія вдарила близько 19:00 і була нетривалою, але встигла накоїти біди.

Очевидці писали в соціальних мережах, що ввечері 4 липня сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ Залив більшість туристичних локацій. Після урагану на пляжі Бердянська викинула величезна кількість медуз.

"Це армагеддон!! Сама там перебуваю, дуже страшно... фільм післязавтра в реальності», «Господи, допоможи нам всім пережити ці моменти природи», «дивилася якраз у вікно, давно такої зливи не бачила», «Ого, ось це ураган, і вітер сильний був, сподіваюся ніхто не постраждав", " Ого апокаліпсис... давно такого не бачив...» ,- писали в мережі.

Рятувальники оперативно усунули наслідки урагану. До 03:00 електропостачання було відновлено. В ході ліквідації наслідків негоди розрізали і прибрали 3 повалених дерева з проїжджої частини.

Нагадаємо, ураган лютував на українському курорті, вітер зніс дахи і дерева: кадри лютої стихії.

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