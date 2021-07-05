Відчайдушний, але досить безглуздий вчинок потрапив на відео

У Києві очевидці зняли на відео підлітка, який катався на самокаті по мосту. Хлопець зробив це 4 липня на парковому мосту, який об'єднує правий берег Києва з Трухановим островом.

Відео опублікував Київ Оперативний у Facebook.

Інцидент стався вдень, коли по пішохідному мосту проходили сотні людей. Двоє молодих хлопців залізли на вершину опори, але зробили це не просто так. Один з них затягнув вгору самокат.

На ролику видно, що молодий чоловік їде на самокаті прямо по балці на вершині пішохідного моста. Інший хлопець знімає його дії на відео.

Спостерігали за вкрай небезпечною поїздкою молодої людини десятки перехожих. Чи викликали вони поліцію, невідомо.

Жоден з коментаторів під відео не відреагував на це позитивно. Оскільки балка мосту закріплена на висоті 32 метрів могла призвести до смерті хлопця.

"Шукає собі пригоди на голову", "Міг би впасти і розбитися, жах", "Немає сенсу переживати і боротися за життя людей, яким вона сама байдужа", "Номінант на премію Дарвіна", - писали коментатори.

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